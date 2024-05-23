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القناة 13 الإسرائيلية: تل أبيب أبدت استعدادها قبول مقترح يتضمن الإفراج عن أقل من 33 مختطفا إسرائيليا بخلاف المرة السابقة (العربي)

Lebanon 24
23-05-2024 | 13:58
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