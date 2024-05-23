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الخارجية الفرنسية للحدث: لا يمكن المساواة بين إسرائيل وحماس في مذكرات التوقيف

Lebanon 24
23-05-2024 | 15:13
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