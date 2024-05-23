Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الفرنسية للحدث: لإسرائيل الحقّ في الدفاع عن النفس ولكن ضمن القانون الدولي

Lebanon 24
23-05-2024 | 15:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن تمنع أي قوة إسرائيل من ممارسة حقها في الدفاع عن النفس (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
23/05/2024 23:39:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: من المعقول تقييم أن الأسلحة الأميركية استخدمتها القوات الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول في حالات تتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي
lebanon 24
23/05/2024 23:39:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني خلال لقاء نظيره البرازيلي في نيويورك: الرد الإيراني كان في إطار حق الدفاع عن النفس والقوانين الدولية
lebanon 24
23/05/2024 23:39:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفرنسية: نشدد على ضرورة تفادي أي تصعيد بعد الغارة الإسرائيلية على دمشق وندعو كل الأطراف لضبط النفس (الجزيرة)
lebanon 24
23/05/2024 23:39:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:24 | 2024-05-23
16:03 | 2024-05-23
16:00 | 2024-05-23
15:55 | 2024-05-23
15:16 | 2024-05-23
15:14 | 2024-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24