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والي إسطنبول: شجار بين مجموعتين في مقهى بمنطقة أوسكودار في إسطنبول تحول إلى اعتداء مسلح وأسفر عن مقتل 3 أشخاص (سكاي نيوز)

Lebanon 24
23-05-2024 | 15:16
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