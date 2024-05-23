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مسؤول عسكري أميركي: إصابة 3 جنود أميركيين بإصابات غير قتالية أثناء عملية الرصيف البحري في غزة بينهم جندي كان على متن سفينة في البحر (سكاي نيوز)
Lebanon 24
23-05-2024
|
16:24
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