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المكتب الإعلامي الحكومي في غزّة: نحذّر من كارثة صحية إذا خرج مستشفى الأقصى عن الخدمة بسبب عدم توريد الوقود

Lebanon 24
23-05-2024 | 17:24
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