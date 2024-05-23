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مسؤول عسكري أميركي: إصابة 3 جنود أميركيين في نشاط بحري غير قتالي في غزة

Lebanon 24
23-05-2024 | 17:46
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