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المستشار الألماني أولاف شولتز: سنعتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا نفذت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه

Lebanon 24
23-05-2024 | 18:20
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