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المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى ل"الجزيرة": وصل عدد كبير من الشهداء إلى المستشفى بعد مجزرة دير البلح

Lebanon 24
23-05-2024 | 18:48
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