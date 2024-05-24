Advertisement

أخبار عاجلة

البحرية الأميركية: نأخذ على محمل الجد مسؤولية الحفاظ على السلام في المحيطين الهندي والهادئ

Lebanon 24
24-05-2024 | 02:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الإسرائيلي: الاعتراف بدولة فلسطينية خطوة عديمة الجدوى تعرقل جهود الإفراج عن الرهائن والسلام
lebanon 24
24/05/2024 13:50:08 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون يعرب خلال زيارته لكاليدونيا الجديدة عن أمله في أن يعود السلام والأمن للإقليم
lebanon 24
24/05/2024 13:50:08 Lebanon 24 Lebanon 24
عودة: السلام مسؤولية مشتركة قائمة على الأخلاق وقبول الآخر
lebanon 24
24/05/2024 13:50:08 Lebanon 24 Lebanon 24
اقتراحات لحماية الابنية والحفاظ على السلامة العامة
lebanon 24
24/05/2024 13:50:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:46 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:44 | 2024-05-24
06:39 | 2024-05-24
06:17 | 2024-05-24
06:13 | 2024-05-24
06:03 | 2024-05-24
05:57 | 2024-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24