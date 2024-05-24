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إسرائيل تقرر منع قنصلية إسبانيا في القدس من تقديم الخدمات القنصلية للفلسطينيين على خلفية اعتراف مدريد بالدولة الفلسطينية

Lebanon 24
24-05-2024 | 02:45
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