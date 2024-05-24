وزير الثقافة محمد المرتضى: إعلان طرابلس عاصمةً للثقافة العربية للعام 2024 حدثٌ في تاريخ المدينة ولا أبهى يُزَفُّ إليها وهي ولبنانُ والمنطقةُ في الظروفِ القاسيةِ

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