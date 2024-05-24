مرتضى: ينبغي لهذه المناسبة أن تكون فرصةً تستعيدُ فيها المدينةُ كاملَ موقعِها على خريطة التنمية المستدامة نظرًا لما تحتويه من مرافق اقتصادية ومقدّرات ثقافية وإمكانياتٍ بشريةٍ

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