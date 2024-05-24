مرتضى: المقاومةَ الثقافية لا تقلُّ أهميةً عن النزال العسكري ولهذا وجب علينا كلبنانيين وكعرب بعد غزةَ ومآسيها أن نعملَ على إرساءِ استراتيجيةٍ ثقافية

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