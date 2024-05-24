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مرتضى: عندما أُهملت طرابلس وهُمِّشَتْ وهُشِّمَتْ لم يتضرر أبناؤها وحدهم بل جميعُ اللبنانيين الذين حرموا الاستفادة من مقدّراتها ومن دورها

Lebanon 24
24-05-2024 | 03:34
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ميقاتي: أنوّه بما قام به وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى الذي نقل إقامته من بيروت إلى طرابلس لمتابعة كل النشاطات والإجراءات المتعلقة بهذه الفعالية والذي لم يوفِّرْ جهدًا في سبيل إنجاحها
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24/05/2024 13:51:59 Lebanon 24 Lebanon 24
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24/05/2024 13:51:59 Lebanon 24 Lebanon 24
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24/05/2024 13:51:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مرتضى: طرابلس التي احتضنت العروبةَ ولبنان والإنسان علينا اليوم أن نحتضنَها نحن لتعلنَ عن حقيقتِها المضيئة
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24/05/2024 13:51:59 Lebanon 24 Lebanon 24
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