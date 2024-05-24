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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال افتتاح فعاليات "طرابلس عاصمة الثقافة العربية": يُطِلُّ علينا في هذا اليوم تاريخٌ حيٌّ نابضٌ في الوجدان حَمَلتْهُ وحمَتْهُ طرابلس جيلًا بعد جيل

Lebanon 24
24-05-2024 | 03:46
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