رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال افتتاح فعاليات "طرابلس عاصمة الثقافة العربية": يُطِلُّ علينا في هذا اليوم تاريخٌ حيٌّ نابضٌ في الوجدان حَمَلتْهُ وحمَتْهُ طرابلس جيلًا بعد جيل

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