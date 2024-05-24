ميقاتي: أهمَّ ما في طرابلس نسيجُها البشريُّ الذي تتداخلُ فيه كلُّ عناصر الوحدةِ الوطنية فهي مدينةٌ تجذبُ إليها أهلَها وجوارَها والأبْعَدِين وتصهرُهم في العيش الواحد ليحققوا منها وفيها معنى لبنان الرسالة

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