ميقاتي: في أواسط القرنِ العشرين خرجت الفيحاءُ من مجتمعِها النهري إلى عالم الحداثة ورافق هذا الخروجَ حَراكٌ ثقافيٌّ كان عميقَ التأثير في بُنيةِ المدينةِ وتكوينِ أهلِها، بسبب الانفتاح الكبير على الثقافات الأخرى

Lebanon 24