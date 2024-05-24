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ميقاتي: حالة التعطيل التي نعيشُها اليوم ليست سوى تاريخٍ يعيد نفسَه مررنا بها سابقًا ونمرُّ به اليوم

Lebanon 24
24-05-2024 | 03:50
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