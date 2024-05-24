ميقاتي: بعضَ أهل السياسة عندنا لا يتّعظون من أخطاءِ الماضي بل يكررونَها ملحقين بالوطن والمواطنين أضرارًا كبيرة في ظلِّ ظروف دقيقة وخطيرة

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