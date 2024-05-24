Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: السؤال الأهم لماذا الإصرار على السلبية والتهديم ووضع العراقيل امام الحكومة التي تجهد للحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها في انتظار ان يكتمل عقد المؤسسات؟

Lebanon 24
24-05-2024 | 03:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي يؤكد العمل للحفاظ على كيان الدولة وازدواجية "التيار" في أحدث مظاهرها: نحن ضد الفراغ
lebanon 24
24/05/2024 13:54:11 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لماذا يصرُّ البعض على استعادةِ الماضي بدلًا من تجديده؟ ولماذا لا نبادرُ إلى إلغاء حالة التعطيل لكي تتمكن المؤسسات الدستورية من ممارسة دورِها بدءًا من انتخاب رئيس جديد للجمهورية وصولًا إلى تفعيل آخر إدارةٍ من إدارات الدولة؟
lebanon 24
24/05/2024 13:54:11 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: نؤكّد استعداد لبنان الكامل للتعاون وخصوصًا مع دول الجوار العربيّة والأوروبيّة من أجل معالجة هذه الأزمة ووضع حدٍ لها من خلال تأمين عودة السوريين إلى بلداتهم وقراهم التي أصبحت آمنة
lebanon 24
24/05/2024 13:54:11 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في القمة العربية: يسرّني أن أتقدّم بالشكر أولًا لمملكة البحرين قيادةً وشعبًا على احتضانِها قادةَ العربِ على أرضِها في هذه الظروف الصعبة التي تعصف بعالمنا العربي
lebanon 24
24/05/2024 13:54:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:46 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:53 | 2024-05-24
06:44 | 2024-05-24
06:39 | 2024-05-24
06:17 | 2024-05-24
06:13 | 2024-05-24
06:03 | 2024-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24