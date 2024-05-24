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ميقاتي: من طرابلس بالذات اكرر واوكد ان لا مكان لليأس في نفوسنا ونحن عازمون على العمل بعزم وارادة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان والتخفيف قدر المستطاع من الآم اللبنانيين ووضع الامور على سكة التعافي
Lebanon 24
24-05-2024
|
03:51
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24/05/2024 13:54:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: البعض ذهب في مخيلته الى حد القول إننا نريد تهجير فئة من اللبنانيين لتوطين السوريين مكانهم وهذه المزاعم باطلة بطلانا مطلقا ولا علاقة للمشروع بالنزوح السوري بل بدأ تطبيقه منذ فترة طويلة
Lebanon 24
ميقاتي: البعض ذهب في مخيلته الى حد القول إننا نريد تهجير فئة من اللبنانيين لتوطين السوريين مكانهم وهذه المزاعم باطلة بطلانا مطلقا ولا علاقة للمشروع بالنزوح السوري بل بدأ تطبيقه منذ فترة طويلة
24/05/2024 13:54:22
24/05/2024 13:54:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: البعض ذهب في مخيلته الى حد القول إننا نريد تهجير فئة من اللبنانيين لتوطين السوريين مكانهم
Lebanon 24
ميقاتي: البعض ذهب في مخيلته الى حد القول إننا نريد تهجير فئة من اللبنانيين لتوطين السوريين مكانهم
24/05/2024 13:54:22
24/05/2024 13:54:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان ليس حرس حدود لأوروبا ولن يبتز أحداً ونحن نطلب المساعدة معاً لحماية أوطاننا ولنبدأ بطرح موضوع المناطق الآمنة داخل سوريا كمقدمة لحل هذا الملف
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان ليس حرس حدود لأوروبا ولن يبتز أحداً ونحن نطلب المساعدة معاً لحماية أوطاننا ولنبدأ بطرح موضوع المناطق الآمنة داخل سوريا كمقدمة لحل هذا الملف
24/05/2024 13:54:22
24/05/2024 13:54:22
Lebanon 24
Lebanon 24
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