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المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات: إلغاء رحلة لإيصال مساعدات إلى غزة بسبب هجوم إسرائيل على رفح وإغلاق المعابر (الجزيرة)

Lebanon 24
24-05-2024 | 07:48
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