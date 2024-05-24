Advertisement

أخبار عاجلة

محكمة العدل الدولية: الوضع الإنساني الحالي في غزة كارثي (الشرق)

Lebanon 24
24-05-2024 | 09:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئاسة الفلسطينية: قرار محكمة العدل الدولية يمثل "إجماعا دوليا" لإنهاء الحرب (الشرق)
lebanon 24
24/05/2024 20:13:05 Lebanon 24 Lebanon 24
محكمة العدل الدولية تعقد جلسات استماع بشأن تدابير طوارئ إضافية ضد إسرائيل يومي 16 و17 أيار (الشرق)
lebanon 24
24/05/2024 20:13:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: أنقرة قدمت طلبا للانضمام لجنوب إفريقيا في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية (الشرق)
lebanon 24
24/05/2024 20:13:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية: مصر تعتزم التدخل دعماً لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية (الشرق)
lebanon 24
24/05/2024 20:13:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:19 | 2024-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:08 | 2024-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:27 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:48 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:42 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:49 | 2024-05-24
12:46 | 2024-05-24
12:45 | 2024-05-24
12:42 | 2024-05-24
12:40 | 2024-05-24
12:26 | 2024-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24