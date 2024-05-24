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الرئاسة الفلسطينية: قرار محكمة العدل الدولية يمثل "إجماعا دوليا" لإنهاء الحرب (الشرق)
Lebanon 24
24-05-2024
|
09:52
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