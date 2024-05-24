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إسرائيل هيوم: نتنياهو قرر عقد اجتماع طارئ لم يدع إليه وزيري مجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت (الجزيرة)

Lebanon 24
24-05-2024 | 10:08
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