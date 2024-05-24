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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: حادثة سقوط مروحية الرئيس رئيسي مؤلمة ومحزنة جداً في إيران وخارجها وقد أبكتنا هذه الحادثة

Lebanon 24
24-05-2024 | 10:47
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