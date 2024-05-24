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مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: قرار محكمة العدل الدولية بشأن وقف عملية رفح إلزامي (الحدث)

Lebanon 24
24-05-2024 | 11:18
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