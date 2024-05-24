مساعد وزير الخارجية الأميركي: الولايات المتحدة لا تتوقع دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الناتو في قمة الحلف في تموز ولكنها تتوقع عرضًا كبيرًا للدعم (سكاي نيوز)

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