نصرالله: اليوم ونحن في الشهر الثامن من الحرب على غزة الإسرائيليون أنفسهم في السلطة والمعارضة كلّهم يجمعون على أن ما عايشه الكيان هذه السنة لم يسبق له مثيل

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