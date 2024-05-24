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مكتب نتنياهو: لم ولن نقوم بأي نشاط عسكري برفح من شأنه خلق ظروف يمكن أن تؤدي إلى تدمير السكان المدنيين (الجزيرة)

Lebanon 24
24-05-2024 | 12:21
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