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العفو الدولية: على إسرائيل الامتثال لقرار محكمة العدل الدولية الذي يدعو إلى وقف العمليات في رفح على الفور (الجزيرة)

Lebanon 24
24-05-2024 | 12:26
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