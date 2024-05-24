"حزب الله": مجاهدو المقاومة استهدفوا مقر السرية الحدودية في ثكنة دوفيف بصواريخ الفلق كما استهدفوا مبنى تتموضع فيه قوة من الإستخبارات العسكرية في مستعمرة المنارة

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