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البيت الأبيض: بايدن وافق على إرسال فريق رفيع المستوى إلى القاهرة الأسبوع المقبل لإجراء مزيد من المناقشات (الجزيرة)

Lebanon 24
24-05-2024 | 13:23
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