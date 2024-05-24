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البيت الأبيض: بايدن أعرب عن التزامه الكامل بدعم الجهود الرامية إلى إعادة فتح معبر رفح بترتيبات مقبولة لكل من مصر وإسرائيل (سكاي نيوز)
Lebanon 24
24-05-2024
|
13:27
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