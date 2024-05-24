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البيت الأبيض: بايدن والسيسي تشاورا بشأن مبادرات جديدة لتأمين إطلاق سراح الرهائن إلى جانب وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
24-05-2024 | 13:30
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