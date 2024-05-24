الرئاسة الفلسطينية: على ضوء اتصالات رسمية مع الأشقاء بمصر تم الاتفاق على إدخال المساعدات لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بشكل موقت (الجزيرة)

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