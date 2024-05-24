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يديعوت أحرونوت: خلافات حادة اندلعت بين وزيرة المواصلات الإسرائيلية ورئيس الأركان خلال اجتماع المجلس المصغر أمس (الجزيرة)

Lebanon 24
24-05-2024 | 15:05
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