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الحكومة الألمانية: برلين مستعدة لاتخاذ المزيد من الخطوات لاستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا (الشرق)
Lebanon 24
24-05-2024
|
16:15
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