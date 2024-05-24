Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق 20 صاروخا من لبنان على بلدات إسرائيلية وسقط بعضها في دوفيف والمنارة وأدت لأضرار (الجزيرة)

Lebanon 24
24-05-2024 | 16:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق نحو 40 صاروخا من لبنان باتجاه شمال إسرائيل واعترضنا عدداً منها
lebanon 24
25/05/2024 02:31:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق نحو 35 صاروخا من جنوب لبنان تجاه مناطق بالجليل الأعلى
lebanon 24
25/05/2024 02:31:01 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق 5 صواريخ باتجاه البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة والقبة الحديدية تعترض جزءا منها (الجزيرة)
lebanon 24
25/05/2024 02:31:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه منطقتي بيتزيت وشلومي في الجليل الأعلى (الجزيرة)
lebanon 24
25/05/2024 02:31:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:19 | 2024-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:08 | 2024-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:03 | 2024-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:48 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:27 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:25 | 2024-05-24
19:23 | 2024-05-24
19:14 | 2024-05-24
19:12 | 2024-05-24
18:47 | 2024-05-24
18:32 | 2024-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24