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متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض عن حكم العدل الدولية: كنا واضحين وثابتين على موقفنا إزاء رفح

Lebanon 24
24-05-2024 | 17:46
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