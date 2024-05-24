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ماكرون: نؤكد على وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والمساعدات وحل الدولتين ولا بديل عن السلام الدائم

Lebanon 24
24-05-2024 | 17:53
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