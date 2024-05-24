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الخارجية العراقية: نرحب بقرار محكمة العدل الدولية القاضي بالوقف الفوري للاعتداءات على رفح

Lebanon 24
24-05-2024 | 17:54
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