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رئيس الوزراء وزير خارجية قطر: وفد القمة العربية الإسلامية بحث مع ماكرون سبل حل الأوضاع الإنسانية في #غزة

Lebanon 24
24-05-2024 | 18:23
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