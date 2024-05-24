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الرئاسة الفرنسية: ماكرون يؤكد دعم فرنسا لتعزيز السلطة الفلسطينية وعودتها إلى قطاع غزة

Lebanon 24
24-05-2024 | 18:31
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