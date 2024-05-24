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القيادة الوسطى الأميركية: الصاروخ مثّل تهديداً وشيكاً للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة

Lebanon 24
24-05-2024 | 19:25
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