Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز: من المتوقع استئناف محادثات الوساطة بين إسرائيل وحماس بشأن الرهائن خلال أيام (الشرق)

Lebanon 24
25-05-2024 | 08:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أكسيوس عن مصدر أميركي: إدارة بايدن فوجئت بإعلان إسرائيل بشأن استئناف مفاوضات الرهائن (الجزيرة)
lebanon 24
25/05/2024 17:19:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بلينكن: إسرائيل قدمت تنازلات مهمة بشأن اقتراح صفقة الرهائن (الشرق)
lebanon 24
25/05/2024 17:19:53 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: وفد من مسؤولي المخابرات المصرية أجروا محادثات في إسرائيل يوم الجمعة مع ممثلي الشاباك والجيش والموساد بشأن صفقة الرهائن والعملية العسكرية في رفح
lebanon 24
25/05/2024 17:19:53 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث: إسرائيل تعلن رسميا استئناف مفاوضات صفقة تبادل المحتجزين مع حماس الأسبوع المقبل (الشرق)
lebanon 24
25/05/2024 17:19:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:17 | 2024-05-25
10:14 | 2024-05-25
09:46 | 2024-05-25
09:41 | 2024-05-25
09:23 | 2024-05-25
09:22 | 2024-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24