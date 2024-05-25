Advertisement

أخبار عاجلة

"حزب الله": دمرنا أهدافا في ثكنة زرعيت في هجوم بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية

Lebanon 24
25-05-2024 | 08:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"حزب الله": استهدفنا ‏بالصواريخ الموجهة مركزاً للجيش الإسرائيلي على المدخل الشرقي لقرية الغجر وأصبنا بشكل ‏‏مباشر مكان استقرار وتجمع ضباط العدوّ وأوقعناهم جميعاً بين قتيلٍ وجريح وقد شوهدت عملية ‏نقل الإصابات ‏من المكان
lebanon 24
25/05/2024 17:20:02 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله يعلن ان عناصره استهدفوا ثكنة ‏زرعيت ورافعة التجهيزات التجسسية المستحدثة فيها بالأسلحة الموجهة والقذائف ‏المدفعية
lebanon 24
25/05/2024 17:20:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله": استهدفنا فريقاً فنياً للعدوّ الإسرائيلي أثناء قيامه بصيانة التجهيزات التجسسية في ثكنة راميم بقذائف ‏المدفعية وأوقعنا فيه إصابات مؤكدة
lebanon 24
25/05/2024 17:20:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله": استهدفنا وحدة المراقبة الجوية ‏في قاعدة ميرون ‏بالصواريخ الموجهة وتم اصابة تجهيزاتها وتدميرها ‏
lebanon 24
25/05/2024 17:20:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:17 | 2024-05-25
10:14 | 2024-05-25
09:46 | 2024-05-25
09:41 | 2024-05-25
09:23 | 2024-05-25
09:22 | 2024-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24