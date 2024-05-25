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"أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي: مدير "الموساد" عاد إلى إسرائيل بعد اجتماعه مع مدير الـ"سي آي إيه" ورئيس وزراء قطر في باريس

Lebanon 24
25-05-2024 | 08:20
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