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أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: تقرر استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل وفق مقترحات جديدة بوساطة المصريين والقطريين (الجزيرة)

Lebanon 24
25-05-2024 | 08:23
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